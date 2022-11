Dit is de winnaar/winnares van ‘De allerslimste mens ter wereld’

Om het in de woorden van Erik Van Looy te zeggen: ’t Is gebeurd. Na een zoektocht van tien weken is ‘De allerslimste mens ter wereld gevonden’. Na een titanenstrijd tussen Bart Cannaerts, Danira Boukhriss Terkessidis en Liesbeth Van Impe.

Indien u de aflevering nog moet inhalen, dan stopt u nu beter met lezen.

Voor de tweede keer in de geschiedenis is er een Allerslimste Mens gevonden. In een spannende finale ging het tussen Bart Cannaerts en Danira Boukhriss Terkessidis. Een vraag over de vrouwelijke goden op de Griekse berg Olympus zorgde voor de beslissing, en de Eén-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis werd uitgeroepen tot winnares. Cannaerts werd tweede, en Liesbeth Van Impe eindigde derde.

