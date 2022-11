Interview met ‘De allerslimste mens’: “Aan alle mensen met vooroordelen voelt dit wel als een ‘hier zie!’”

Een titanenstrijd is het geweest, of “een strijd der taaie tantes” zoals ze het zelf noemt. Danira Boukhriss Terkessidis (32) blijkt uiteindelijk de taaiste in de finale van ‘De allerslimste mens’ en mag met de prestigieuze oorkonde naar huis. Ze onthoudt vooral hoe hard ze zich geamuseerd heeft en hoe fijn ze het vond. Maar er kwamen ook negatieve commentaren: “Als mensen sturen dat je er zit omdat je het diversiteitspeil van de zender moet omhoog houden, dan besef je dat de weg nog lang is.”