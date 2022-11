China

Deze man gaat in de toekomst twee keer nadenken vooraleer hij zijn auto naast een meer parkeert. Nadat hij is uitgestapt, begint het voertuig vanzelf te rijden. De eigenaar blijft er rustig bij en kijkt hoe zijn auto in het meer valt. Blijkbaar was hij vergeten de handrem op te zetten. De auto is later weer uit het meer gehaald. Een bewakingscamera in China kon deze beelden vastleggen. (BVdB)