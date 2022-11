Prominente politici uiten medeleven na dood van agent in Brussel: “Hartverscheurend nieuws”

“Onze politiemensen riskeren dagelijks lijf en leden om onze samenleving veilig te houden. Dat blijkt helaas vandaag nog maar eens.” Het was de eerste reactie van premier Alexander De Croo naar de tragische gebeurtenis van donderdagavond in Brussel. In de Aarschotstraat in Schaarbeek (Brussel), vlak bij station Brussel-Noord heeft een persoon twee agenten neergestoken. Één agent is overleden, een ander ligt in het ziekenhuis.