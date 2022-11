Niet het eerste dodelijke geweld op agenten

In Luik werden in mei 2018 twee agentes neergestoken — © BELGA

Elke dag gebeuren 28 geweldsincidenten tegen politiemensen in ons land. Dodelijk geweld blijft evenwel zeldzaam, met de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen in 2007 als bekendste zaak.

De meest recente cijfers over geweld tegen politie dateren uit 2021. Dat jaar gebeurden er 10.095 feiten, een daling van bijna een kwart tegenover het jaar voordien, toen het er nog 13.343 waren. Het aantal dodelijke incidenten blijft echter zeldzaam.

De 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen en haar 27-jarige collega Peter Van Stalle waren kort voor 3 uur in de ochtend van 4 december 2007 op zoek naar de bestuurders van een achtergelaten Volvo toen ze in de Beerselsestraat in Lot onder vuur werden genomen door onbekenden. Van Nieuwenhuysen werd dodelijk geraakt, haar collega werd zwaargewond. De daders schoten ook buurtbewoner Ismaël Saccoor neer en stalen zijn Peugeot om er vandoor te gaan. Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie de drie verdachten oppakken. Ze werden in 2011 voor het hof van assisen veroordeeld. Intussen zijn twee van de drie mannen (voorwaardelijk) vrij, een derde – die de schoten zou hebben gelost – zit nog vast.

Op 29 mei 2018 hield terrorist Benjamin Herman een dodelijke raid in hartje Luik. Twee agentes werden met een mes omgebracht. Herman vermoordde ook een voorbijganger. Bij de daaropvolgende schietpartij met de politie raakten nog vier agenten gewond. Herman stierf door 25 politiekogels.

Soraya Belkacemi (l) en Lucile Garcia werden in Luik neergestoken in mei 2018 — © AFP

Op 25 augustus 2018 vuurt de dronken Nederlander Yvo Theunissen in Spa op een politie-patrouille. De agenten waren opgeroepen na een vechtpartij in het café waar de man bij betrokken was. Politieman Amaury Delrez (38) wordt dodelijk getroffen en overlijdt. Vorige maand werd Theunissen veroordeeld tot 27 jaar cel.