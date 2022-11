Vaccinatieverlof wordt heringevoerd (met terugwerkende kracht)

Het klein verlet voor de coronavaccinatie gold voor alle voorgaande vaccinatiecampagnes, maar werd voor de herfstcampagne van de afgelopen maanden niet opnieuw ingevoerd voor werknemers in de privésector, enkel voor ambtenaren. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wachtte op een advies van de Nationale Arbeidsraad, maar daar lagen de werkgevers dwars. Onder meer Groen en Ecolo vreesden dat werknemers zich daardoor minder zouden laten vaccineren.

Nu wordt het vaccinatieverlof voor werknemers via een wetsontwerp van Dermagne toch opnieuw ingevoerd, hoewel de herfstcampagne grotendeels achter de rug is. De regeling gaat wel retroactief in vanaf 1 oktober tot eind dit jaar en kan worden verlengd tot 31 maart 2023. De N-VA-fractie stemde tegen, het Vlaams Belang onthield zich.