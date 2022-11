Dat is ruim op tijd: selectie Verenigde Staten arriveert als eerste in Qatar voor WK voetbal

De Amerikaanse voetbalploeg is donderdag aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha voor het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikanen zijn ruim op tijd. Met nog tien dagen te gaan voor de start van het toernooi, zijn ze het eerste land dat present tekent voor de vierjaarlijkse voetbalhoogmis.

Het is de elfde keer dat de Verenigde Staten, het nummer zestien op de wereldranglijst, deelnemen aan het WK voetbal. Hun laatste deelname dateert van 2014, op het WK in Brazilië. Daar werden ze in de achtste finale uitgeschakeld door België. De Amerikanen, met een beresterke Tim Howard in doel, dwongen de Rode Duivels tot verlengingen, maar moesten zich uiteindelijk met 2-1 gewonnen geven. Het beste resultaat op een WK behaalden ze in 1930. Toen werden ze derde.

‘Team USA’ opent zijn toernooi op 21 november tegen Wales. Daarna volgen in de groepsfase nog een wedstrijd tegen Europees vicekampioen Engeland (25/11) en een geladen duel tegen Iran (29/11).