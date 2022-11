Vrouw Gunther Levi valt van paard en breekt vier wervels

Kaartjes met veel beterschap, een grote ballon met ‘dikke knuffel’ en een foto vanuit haar ziekbed. “Bedankt voor alle liefde, attenties en aandacht”, schrijft ze ook op Instagram. “Lichamelijk is het zwaar en afzien, maar dat geneest met de tijd. Iedereen die me kent, weet dat het emotioneel nog zwaarder is. Hier liggen, niets kunnen doen, nutteloos zijn, het maakt me doodongelukkig. Dat we maar snel enkele weken verder zijn.”

(lees verder onder de instagrampost)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na een val van haar paard heeft Charlotte Nollet al veel steun gekregen, maar fijn is het allerminst. “Ik ben uit mijn beugel gegaan tijdens het galopperen”, zegt ze wanneer we polsen naar wat er gebeurd is. “En toen ben ik ook de controle verloren. Ik ben vrij groot, dus ik krijg ook een vrij groot paard.” Dus was het ook een hoge val. Het gevolg is pijnlijk: “Ik heb vier wervels gebroken.”

Nu wachten haar al zeker zes weken revalidatie. “Maar eerst moet ik het dag per dag bekijken. Nu lig ik in een ziekenbed in de woonkamer.”