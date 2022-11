Titelverdediger Florian Van Acker grijpt naast finale op WK G-tafeltennis

Florian Van Acker heeft zich donderdag op het wereldkampioenschap G-tafeltennis in het Spaanse Granada niet kunnen plaatsen voor de finale in de klasse 11. De titelverdediger ging in de halve eindstrijd met 3-1 onderuit tegen de Zuid-Koreaan Chang Gi Kim. De setstanden waren 11-9, 12-10, 7-11 en 11-7. De wedstrijd duurde 35 minuten.

Eerder op de dag kwalificeerde Laurens Devos zich als titelverdediger in de klasse 9 wel voor de finale. Daarin komt hij vrijdagavond (20u45) uit tegen de Brit Joshua Stacey.

In de klasse 8 verloor Marc Ledoux donderdag in de achtste finale met 0-3 van de Oekraïner Maksym Nikolenko. De setstanden waren 5-11, 5-11 en 7-11.

Van Acker en Devos wonnen in 2018 allebei goud op het WK in het Sloveense Lasko. Devos is tevens tweevoudig en regerend paralympisch kampioen (Rio & Tokio). Van Acker werd paralympisch kampioen in Rio (2016) en haalde brons in Tokio (2021).