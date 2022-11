Chef cybersecurity stapt op bij Twitter

De hoofdverantwoordelijke voor cybersecurity bij Twitter, Lea Kissner, stapt op. Dat kondigde de ‘chief internet security officer’ (CISO) donderdag zelf aan via de microblogsite. “Ik heb de moeilijke beslissing genomen om het bedrijf te verlaten”, aldus Kissner.

Zowat een week eerder had Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, een grootschalige ontslagronde aangekondigd. Meteen na afronding van de overname had Musk ook meerdere leden van het topmanagement van het bedrijf de laan uitgestuurd, onder hen CEO Parag Agrawal. Musk is intussen zelf CEO van het bedrijf.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kissner werkte eerder onder meer voor Apple en Alphabet, het moederbedrijf van Google. In januari van dit jaar werd Kissner de nieuwe CISO van Twitter, valt te lezen op LinkedIn.

Twitter en Kissner waren niet meteen bereikbaar voor commentaar.