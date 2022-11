Limburg

Tien dagen voor de start van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar blijkt dat in veel Limburgse gemeenten supporters samenkomen om de wedstrijden van de Rode Duivels te volgen op een groot scherm. Dat is onder meer het geval in Hasselt, Genk, Sint-Truiden, Maaseik en Voeren. Lummen en Pelt pakken het met hun WK-evenementen echt groots aan.