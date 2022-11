Niet in orde, wel in orde, niet in orde: inwoner van Koersel moet tuinhuis, volières en schuttingen afbreken . — © TV Limburg

Beringen

Kafka in Beringen. Een inwoner van Koersel is ten einde raad. Hij klaagt de onmenselijkheid van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Beringen aan. Ruim vier jaar geleden kocht hij een huis en plaatste rond de woning houten schuttingen, een tuinhuis en volières. Hij riep de hulp in van een architect en toonde de wil om zich in regel te stellen. Maar de stad Beringen weigert een vergunning af te leveren en zegt dat alles moet afgebroken worden. De man heeft veel geld in de woning gestopt en zijn familie slaapt er niet meer van. Hij vraagt een menselijke oplossing. Maar volgens de stad Beringen bestaat er in Ruimtelijke Ordening geen grijze zone en gelden geen uitzonderingen: illegaal is illegaal.