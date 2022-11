Hein Vanhaezebrouck reageert op niet-selectie van Michael Ngadeu voor WK met Kameroen: “Onbegrijpelijk”

Donderdagavond vierden de Buffalo’s een bescheiden bekerfeestje in Dessel maar op de terugweg naar huis, sijpelde het nieuws binnen van de niet-selectie van Michael Ngadeu voor het WK. Bondscoach Rigobert Song liet de ervaren centrale verdediger verrassend uit zijn selectie en dat is ook voor Hein Vanhaezebrouck opvallend: “Alles was voorzien om hem op te roepen. Het gebeurt in Afrika wel eens vaker dat er rare dingen gebeuren.”

“Michael was nog niet op de hoogte”, doet Vanhaezebrouck daags na de bekerzege tegen Dessel het relaas van een toch wel pijnlijk nieuwsbericht. “Toch nog niet 100%. Uiteraard was hij dan ook ontgoocheld. Ik begrijp het zelf ook niet zo goed maar ik ben niet de man om daar op te antwoorden. Daarvoor moet je bij de federatie van Kameroen zijn. Ik ga daar dus ook geen uitspraken over doen.”

Toch stelt Vanhaezebrouck zich luidop vragen over de totstandkoming van deze beslissing: “Michael voelde het helemaal niet aankomen want deze week had hij nog contact gehad met de bondscoach. Die vroeg hem nog voorzichtig te zijn en niet geblesseerd te raken in die laatste matchen, waardoor ze hem kwijt zouden zijn. Alles was voorzien om hem op te roepen. Het gebeurt in Afrika wel eens vaker dat er rare dingen gebeuren. Dit is echt onbegrijpelijk.”

Logischerwijze breekt Vanhaezebrouck nog eens ten overvloede een lans voor de ervaren Kameroener: “Vorig jaar in maart had hij het meeste minuten gespeeld van alle voetballers ter wereld. Vorig weekend scoorde hij nog voor ons tegen Club Brugge. Hij was toen ook echt belangrijk voor ons. Ik kan het niet uitleggen. Je moet bij de federatie zijn, misschien zelfs niet bij de bondscoach”, gaf de Gentse coach toch een lichte hint.

“Hyunseok Hong zegt me trouwens dat er geen kans bestaat dat hij opgeroepen wordt”, lichtte Vanhaezebrouck nog even de kansen van een andere Buffalo toe. “Hongi zegt dat er te veel goede spelers zijn in Zuid-Korea en hij zou geen kans maken. Ik verwacht Zuid-Korea dan ook minimaal in de kwartfinales (lacht). Als zij Hong niet nodig hebben, moeten er echt wel heel goede spelers aanwezig zijn en dan is de kwartfinale het minimum.”

“De voorbije maanden heeft hij niet alleen knap gevoetbald maar ook voortreffelijke statistieken afgeleverd. We zien in hem al van meet af aan een potentiële international. Wat niet is, kan nog komen want hij is nog jong. Misschien als ze de kwartfinales niet halen, dat hij er de volgende keer wel bij is”, aldus Vanhaezebrouck die deze gang van zaken wel betreurt. “Het is nooit positief als die jongens een toernooi missen. Dat is nooit een goede zaak.”

Geen Gentse vertegenwoordigers op het WK

Zo zal de Gentse technische staf de komende dagen nog wel wat mentaal oplapwerk hebben: “Het is voor die jongens het summum van voetbal. Het is voor hen persoonlijk een uitstalraam maar ook voor de club. Als je spelers er niet bij zijn, is dat nooit een goede zaak. We vinden dat jammer. Eerder was er al Tarik met zijn blessure. Maar ook Michael en Elisha die er net naast grijpen.”

“Hierdoor zullen we wellicht nul vertegenwoordigers hebben op het WK. We hadden het natuurlijk liever anders gezien. Qua belasting zou dat niet zoveel uitgemaakt hebben. Anders spelen ze nog even door. We hadden nu niet meteen een kandidaat om de finale te halen dus dan zouden ze toch wat vakantie gehad hebben. Dat was zeker te managen. Het grootste probleem is voor de mannen die doorgaan tot aan de finale en dan vijf dagen later alweer moeten starten in hun nationale competitie. Al zal niet elke competitie beginnen voor Nieuwjaar. Alleen de twee grootste hé: de Engelse en de Belgische doen dat.”