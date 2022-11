Pelt/Genk

Donderdagochtend werd in het ziekenhuis Noorderhart in Pelt een eerste ingreep uitgevoerd met hulp van een operatierobot. Tegelijkertijd werd in het ziekenhuis Oost-Limburg een tweede exemplaar in dienst genomen. In totaal investeert het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg hiermee ruim vier miljoen euro in robotchirurgie.