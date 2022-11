Oekraïense troepen rukken op richting Cherson, bewoners van bevrijde dorpen vallen hen in de armen

Cherson is nog niet in handen van Oekraïne, maar de troepen trekken wel snel op naar de zuidelijke stad aan de Dnjepr rivier. Op beelden van soldaten, die door henzelf maar ook door reporters worden gedeeld op sociale media, is te zien dat bewoners die maandenlang onder Russische bezetting leefden met hun vreugde geen blijf weten wanneer ze soldaten met een blauwgeel embleem hun straten zien binnenwandelen. Oudere bewoners, maar ook kinderen, omhelzen de soldaten, die overdonderd lijken door het warme onthaal. De beelden zouden geschoten zijn in Bruskinske, een dorpje op zo’n 80 kilometer ten noordoosten van de stad Cherson.