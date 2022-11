Hasselaar met hash in dubbele bodem fietstas krijgt voorwaardelijke straf

Tien maanden cel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden en een effectieve boete van 1.600 euro. Dat is het verdict voor een 51-jarige Hasseltse drugsdealer. Toen de politie hem tegenhield, fietste hij rond met vier blokjes hash verstopt in een dubbele bodem van zijn fietstas.

De man was niet aan zijn proefstuk toe. Bijgevolg hield de politie hem nauw in de gaten. Dat gebeurde ook op 25 juli vorig jaar toen hij zich op een bankje had genesteld. Inspecteurs zagen hoe een man halt hield bij de betichte. Toen de twee geviseerde mannen in de gaten kregen dat de politie ze in het oog hield, gingen ze elk hun eigen weg. Niet veel later kwamen de agenten het duo wat verderop in de Hasseltse Heilig Hartwijk weer tegen. De controle leverde hash in de dubbele bodem van de fietstas van de Hasselaar op.

Een huiszoeking bij de fietser was nog eens goed voor 70,88 gram hash, verborgen in het tuinhuis. De dader betwistte het bezit niet, maar wel de verkoop. Onderzoek van zijn gsm leverde geen spoor op, want alle berichten waren gewist. Het bezit van drugs kon de man, die leeft van een invaliditeitsuitkering, niet ontkennen. “Hij koopt de drugs in grote hoeveelheden aan omdat het dan goedkoper is. Ze zijn voor eigen gebruik”, pleitte zijn advocaat Danny De Wispelaere. Tevergeefs probeerde de vijftiger de verkoop te ontkennen.

De rechtbank achtte hem ook hier aan schuldig op basis van onder meer de verklaring van een afnemer. Wel kan hij nog van uitstel van straf genieten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet hij een behandeling voor zijn drugsverslaving volgen en het drugsmilieu vermijden. Daarnaast is hij verplicht om meermaals urinetesten te ondergaan en een zinvolle dagbesteding te zoeken. De proceskosten van 2.746 euro zijn voor zijn rekening.