Dieven aan de haal met koper van oorlogsmonument in Leuven

In Leuven is donderdag een diefstal vastgesteld aan het monument van de Vuurkruisen op de stadsbegraafplaats. Onder meer een kistje met aarde van de IJzer verdween. Dat meldt de stad donderdag zelf. Er werd ook een klacht ingediend bij de politie. “Het stadsbestuur betreurt enorm de grafschennis net voor de herdenking van Wapenstilstand op 11 november”, luidt het in een persbericht.