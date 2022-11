Man (52) belandt onder grote vorkheftruck bij Nedcargo en overlijdt

Een 52-jarige man uit Mechelen is donderdag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in het magazijn van het logistieke bedrijf Nedcargo in Willebroek. De politie en inspectiediensten zijn met een onderzoek naar de juiste omstandigheden van het ongeval gestart.

Het ongeval gebeurde kort voor de middag in het distributiecentrum van Nedcargo in het industriepark De Hulst, naast het Zeekanaal Brussel-Willebroek. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Een grote vorkheftruck, die ook goederen op hoogte kan stapelen of weghalen, is er gekanteld. Een werknemer belandde onder de machine en was wellicht op slag dood.

De hulpdiensten kwamen nog massaal ter plaatse maar ze konden het leven van de man niet meer redden. De bedrijfshal werd na het ongeval ontruimd. In de loop van de dag kwamen, naast de politie, verschillende inspectiediensten ter plaatse om te onderzoeken wat er is misgelopen en hoe het ongeval kon gebeuren. tdk