Standard gaat in beroep tegen schorsing van Philip Zinckernagel

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal had Standard-middenvelder Philip Zinckernagel een schorsing opgelegd van twee wedstrijden na zijn rode kaart tegen Eupen. De Rouches gaan in beroep tegen die straf.

De Deen kreeg in eerste aanleg een straf van twee speeldagen effectieve schorsing (plus één voorwaardelijke) opgelegd na zijn rode kaart tegen Eupen voor een late tackle op de enkel van Rune Paeshuyse. Een sanctie waar Standard zich dus niet bij neerlegt. Het beroep wordt volgende week dinsdag behandeld waardoor Zinckernagel nog speelgerechtigd is voor de laatste wedstrijd voor het WK, zondagmiddag om 16 uur thuis tegen Union.

In de zaak van Nicolas Raskin heeft het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal nog geen uitspraak gedaan. Zijn schorsing (twee speeldagen effectief) zou pas ingaan vanaf 23 november, dus ook Raskin is er zondag nog bij tegen Union.