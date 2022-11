Winkelier die winnend lot van 2 miljard verkocht, ook zelf in een klap miljonair

“Ik ben zeer gelukkig en verrast”, zegt de grootvader die in de jaren tachtig is geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Hij is van plan om een groot deel van het prijzengeld aan zijn vijf kinderen te geven. “Mijn zoon verwacht binnen twee maanden een kindje, de hele familie kijkt erg uit naar de geboorte.”

De winnaar van de jackpot van Powerball heeft zich nog niet gemeld, maar volgens de woordvoerder van de loterij kan dat maanden duren. Chahayed zegt niet te weten wie de grote prijs gewonnen heeft. De geluksvogel heeft een volledig jaar om naar voren te komen. Uiteindelijk zal de naam van de nieuwe miljardair openbaar gemaakt worden, zo schrijft de Californische wet voor.

Het prijzengeld van 2,04 miljard dollar wordt ofwel in jaarlijkse schijven uitbetaald over een periode van 29 jaar, of wordt eenmalig in zijn geheel gestort. In het laatste geval wordt de jackpot begrensd op 1 miljard dollar. Powerball-winnaars kiezen meestal voor de eenmalige uitbetaling.

De hoofdprijs was zo hoog omdat de jackpot al sinds 3 augustus niet meer was gevallen. De kans om de jackpot te winnen, bedroeg volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen.

