Franse priester aangeklaagd voor verkrachting van tiener onder bezwarende omstandigheden

Een priester is zondag in Parijs aangeklaagd voor verkrachting onder bezwarende omstandigheden van een tiener, nadat hij de jongen had gedrogeerd. De geestelijke is in voorlopige hechtenis genomen, zo bevestigde het parket van Parijs donderdag informatie van RTL-radio.

De in 1970 geboren priester wordt ervan verdacht in de nacht van 3 op 4 november een vijftienjarige jongen, die hij op een datingapp had ontmoet, buiten diens weten een substantie te hebben toegediend om zijn onderscheidingsvermogen te veranderen voordat hij seks had met hem in een Parijse hotelkamer.

Toen hij was opgepakt in het kader van het onderzoek (“garde à vue”) zei de geestelijke volgens RTL dat hij de leeftijd van de jongen niet wist omdat die op de app Grindr had aangegeven meerderjarig te zijn.

De priester, die dienstdoet in het bisdom Rennes, werd ook aangeklaagd voor het in gevaar brengen van anderen en het gebruik van verdovende middelen.

Aartsbisschop Pierre d’Ornellas van Rennes zei dat hij de aangeklaagde feiten “aan Rome heeft gemeld”, zodat een canonieke procedure kon opstarten. “Het is met droefheid en pijn dat ik op maandag 7 november 2022 vernam van de aanklacht in Parijs en de gevangenneming van pater Yannick Poligné, pastoor van Saint-Louis-Marie in Brocéliande, wegens verkrachting onder bezwarende omstandigheden van een minderjarige en het gebruik van verdovende middelen”, schreef bisschop d’Ornellas in een persbericht op Twitter. Hij drukte ook zijn medeleven uit.

“Ik verzekerde de burgerlijke justitie de volledige medewerking van het bisdom en rapporteerde de feiten aan Rome aan het Dicasterie voor de Geloofsleer om parallel een canonieke procedure te starten”, voegde hij eraan toe.