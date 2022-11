Wereldkampioen Remco Evenepoel en ploegmaats houden in januari parade in Plopsaland op speciale familiedag

Soudal - Quick-Step wordt op vrijdag 6 januari aan het publiek voorgesteld in het themapark Plopsaland in De Panne. Dat is meteen ook de allereerste keer dat het team van Patrick Lefevere in de nieuwe outfit voor het volgende seizoen naar buiten komt.

Dat gebeurt niet alleen op de centrale kiosk die op het dorpsplein van Plopsaland staat, maar nadien is er ook een parade met Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en alle renners van de WorldTourploeg van Patrick Lefevere. Hiermee sluiten de wereldkampioen en zijn collega’s aan bij de gebruikelijke parade met Maya de Bij, Kabouter Plop en o.a. Bumba die dagelijks wordt gehouden. Dat zijn allemaal figuren uit kinderprogramma’s die door Studio 100 in productie zijn gebracht. Met andere woorden: op deze familiedag van het Soudal – Quick-Step-team van wereldkampioen Evenepoel is er meer te zien dan op een doordeweekse Plopsaland-dag.

Naast de meer dan vijftig attracties die het park rijk is, wordt voor de gelegenheid ook een dorp opgebouwd van de sponsors van de ploeg waar de nieuwe merchandising al beschikbaar is. Het is alvast een originele manier om de ploeg voor te stellen aan het grote publiek en aan de fans, groot en klein.

Voor tickets en bijkomende info: www.plopsa.be/soudalquickstep. Volwassenen betalen voor dit dagje Plopsaland 40 euro. Kinderen tussen 85 cm en 1 meter komen erin voor 16,50 euro en wie kleiner is dan 85 cm, kan gratis het themapark binnen.