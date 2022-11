Primoz Roglic kan pas over een maand weer fietsen na schouderoperatie: “Er zit al een beetje beweging in”

Primoz Roglic maakt van het tussenseizoen gebruik om het probleem aan zijn schouder aan te pakken. De 33-jarige Sloveen liet zich een maand geleden opereren en is momenteel nog herstellende. Woensdag kwam hij met een update over zijn revalidatie.

Roglic ontwrichtte zijn schouder onder meer tijdens de vijfde rit van de Tour de France van dit jaar. Hij kon zijn schouder zelf weer rechttrekken en kon ook nog verder, maar na etappe 14 gaf hij er toch de brui aan.

Ook de Vuelta moest de Sloveense pechvogel vroegtijdig verlaten nadat hij in de finale van de zestiende etappe hard ten val kwam. Hij wilde leider Remco Evenepoel onder druk zetten met een demarrage en slaagde daar ook in, maar in de sprint tikte hij het wiel van zijn voorganger aan waarna hij onder het bloed en flink geschaafd de finish bereikte.

“De revalidatie gaat zoals gepland”, vertelde Roglic in een video op sociale media. “Zoals je kan zien, zit er al een beetje beweging in. Ik moet nog wachten, wellicht ongeveer een maand, om terug op de fiets te springen.”

“Maar ik ben ook druk bezig met andere projecten”, vervolgt Roglic. “Volgende week brengen we een kalender uit met onze stichting.” Met de Primoz Roglic Foundation helpt de drievoudige Vueltawinnaar jongeren om zich te ontwikkelen in het wielrennen en om een gezonde levensstijl - zowel fysiek als mentaal - aan te houden.