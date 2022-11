Hoeseltse bestuurder met 3 promille achter stuur van auto met nog zakjes cocaïne

Bilzen

Een 44-jarige bestuurder uit Hoeselt is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt nadat hij met liefst 3 promille alcohol in het bloed in zijn auto zat. Dit is een hoeveelheid waarmee een mens nog maar amper op zijn benen kan staan. De auto van de man had geen verzekering en de politie vond er nog negen zakjes met cocaïne in. Elk zakje bevatte een halve gram. Tijdens een huiszoeking op het adres van de man in Hoeselt vonden de agenten nog verboden anabole steroïden en busjes pepperspray. De man liep woensdagavond tegen de lap bij een controle aan het station in Bilzen. Hij kreeg in totaal 8 pv’s voor alle inbreuken. De 26-jarige passagier uit Bilzen die in de auto zat, bleek ook dronken. De jongen had speed op zak. Ook die werd gearresteerd en ter ontnuchtering in een politiecel gezet. Die Bilzenaar kreeg ook vier pv’s voor onder andere bezit van verdovende middelen en openbare dronkenschap.

Die avond is op de parking van de Europalaan in Hoeselt nog een auto achtervolgd die wilde ontkomen aan een controle door de politie. De bestuurder beging tijdens zijn vlucht meerdere verkeersovertredingen. De 18-jarige bestuurder had nog maar een voorlopig rijbewijs en hij reed onder invloed van drugs. In zijn auto lagen nog gripzakjes met gebruikershoeveelheden cannabis en hij had ook andere voorwerpen voor de drugsverkoop bij. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen. Bij de jongen werd een huiszoeking uitgevoerd.

maw