Hasseltse fietsendief (38) in gevangenis: ontmaskerd na tientallen diefstallen en inbraken in kelders

Hasselt

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft een fietsendief kunnen identificeren met de hulp van camerabeelden. In de stad waren er de voorbije weken meerdere inbraken in kelderbergingen en er werden tal van fietsen gestolen. De verdachte is een 38-jarige Hasselaar.

De onderzoeksrechter heeft de man laten aanhouden. Hij werd dinsdag ingerekend. De Hasselaar wordt nu al gelinkt aan een tiental inbraken in kelderbergingen van appartementsgebouwen en fietsdiefstallen. Uit de bergingen stal hij ook fietsbenodigdheden zoals opladers en batterijen voor elektrische fietsen. Politie LRH gaat na bij hoeveel feiten de verdachte betrokken was.

maw