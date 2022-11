VIDEO. Arthur Theate volgt WK-selectie op massagetafel, Rennes-ploegmaats dolblij voor hem en Jérémy Doku

Arthur Theate heeft de WK-selectie van bondscoach Roberto Martinez gevolgd terwijl hij bij zijn club Rennes op de behandeltafel lag, omgeven door ploegmaats. Die waren door het dolle heen toen de naam van de Belgische verdediger werd genoemd. En ook voor Jérémy Doku juichten ze luid. De jonge vleugelaanvaller zonderde zich af met ploegmakker Amaldeen Sulemana omdat hij verging van de stress. “Het WK is groots, iedereen praat erover”, zei Doku. “Ik heb moeilijke momenten meegemaakt met blessures, maar dit is de beloning voor alle werk.” Theate klonk meteen ambitieus: “België speelt niet zomaar een bijrol, we willen zover mogelijk raken.”