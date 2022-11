Elise Mertens geeft op met pijnlijke schouder, België uitgeschakeld op Billie Jean King Cup

De finalefase van de Billie Jean King Cup in Glasgow zit erop voor de Belgische tennisvrouwen. Elise Mertens (WTA 29) gaf op in het tweede enkelduel tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 33). Tomljanovic leidde op dat moment met 3-0 in de derde set.

Mertens won de eerste set met 6-4 en leek met een 3-0-voorsprong in de tweede set ook op weg naar een zege in twee sets. Die was nodig voor de Belgen om in de race voor kwalificatie voor de halve finales te blijven. Maar de 26-jarige Hamontse kreeg in de tweede set last van de rechterschouder en moest een medische time-out aanvragen. Tomljanovic profiteerde en haalde de tweede set binnen met 6-4. De kwalificatie was zo al buiten bereik voor België omdat Alison Van Uytvanck (WTA 54) het eerste enkelduel kansloos had verloren van Storm Sanders (WTA 237, tweemaal 6-2). Mertens probeerde het in de derde set nog, maar gaf uiteindelijk op bij een 3-0-achterstand.

De wel erg ongelukkig opgestelde tenniskalender eist zo haar tol voor de Belgische nummer één. In de nacht van maandag op dinsdag won Mertens aan de zijde van Veronika Kudermetova nog de finale van het dubbelspel op de WTA Finals in het Amerikaanse Texas. Daarna moest ze zich naar Schotland haasten met een 13,5 uur lange vlucht van ongeveer 8.000 kilometer om woensdag al te dubbelen aan de zijde van Kirsten Flipkens tegen Slovakije.