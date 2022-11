Dodelijk arbeidsongeval op voormalige Ford-terreinen in Genk: betonnen dwarsbalk sleurt Moldavische bouwvakker mee

Genk

Op de voormalige Ford-terreinen in Genk is donderdagmiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd bij de bouw van een bedrijfspand. Een twintiger uit Moldavië is zo’n twintig meter naar beneden gestort toen een betonnen dwarsbalk doormidden brak. De bouwvakker stond in het bakje van een hoogtewerker maar hij zou geen veiligheidsharnas hebben gedragen.

Het bedrijfsgebouw wordt opgetrokken door de firma Willy Naessens. De plaatsing van de betonnen balken gebeurde door een onderaannemer. Het slachtoffer werkte voor die onderaannemer. “Ik ben er kapot van”, zegt een van de arbeiders op het bouwterrein. “We hadden even voordien nog een praatje gemaakt. De jongen kwam uit Moldavië en was nog maar 22 jaar. Ik ken hem niet persoonlijk, maar in de bouw kom je elkaar geregeld ergens tegen. Het is een kleine wereld.”

De werf werd even voor het middaguur opgeschrikt door een doffe slag. Het was de lange betonnen dwarsbalk die naar beneden stortte. Die sleurde ook de man in de hoogtewerker mee. Een getuige snelde naar het slachtoffer, maar de jonge arbeider was op slag dood. De hulpdiensten snelden nog toe.

Het bouwterrein werd nadien afgezet voor onderzoek. Daarin zal nagegaan worden waarom de dwarsbalk het begaf. Het ging om een lange en zware betonnen balk. De vraag hierbij is of het beton al voldoende droog was. Onderzoekers zullen ook natrekken waarom het slachtoffer geen veiligheidsharnas droeg. Dit is verplicht in hoogtewerkers.

De inzet van buitenlandse werknemers bij onderaannemers staat geregeld ter discussie doordat het er soms minder nauw wordt genomen met de veiligheidsregels, temeer omdat die onder hoge tijdsdruk werken.

