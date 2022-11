Win een weekendarrangement of tickets voor het Jenevermuseum

Naar aanleiding van 40 jaar Jenevermuseum trakteert HBVL, samen met Stad Hasselt en het Jenevermuseum jou op leuke prijzen. Speel mee in de HBVL-app en maak kans op onderstaande prijzen.

4 weekendarrangementen voor 2 personen in Hasselt

Tijdens het weekend van vrijdag 25 november tot zaterdag 26 november geniet je van een jeneveretentje in het Borrelhuis, overnachting in de Holiday Inn, ontbijt en een bezoek & ‘verwennerij’ in het Jenevermuseum.

250 tickets voor 4 personen voor het Jenevermuseum

Toegang voor 4 personen tot het Jenevermuseum.