Schutterseer voor slachtoffers oorlogen

Sint-Martens-Voeren

Traditiegetrouw trekt op 11 november ’s ochtends de schutterij Sint-Martinus, de oudste vereniging van Voeren, op de dag van haar naamfeest (Sint-Martinus) naar de Sint-Martinuskerk waar de oorlogsslachtoffers, de overledenen van de vereniging en hun families tijdens een herdenkingsdienst (10.30 uur) worden herdacht. In dit kerkdorp kunnen alle mensen aansluiten bij de hulde aan de monumenten en op de begraafplaatsen. Ook in Moelingen is er een hulde (kerkplein 14.30 uur) aan het monument.