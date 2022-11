Novak Djokovic treft Stefanos Tsitsipas en Medvedev in groepsfase ATP Finals

Novak Djokovic en Tsitsipas stonden begin deze maand in het masterstornooi van Parijs tegenover elkaar. Djokovic won toen en plaatste zich voor de finale. — © AFP

Novak Djokovic (ATP 8) neemt het in de groepsfase van de ATP Finals in Turijn op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 3) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 5). Ook Medvedevs landgenoot Andrey Rublev (ATP 7) zit in de rode groep. De 35-jarige Djokovic treft zodoende drie tennissers die hoger staan op de ATP-ranking.