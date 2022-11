Op de tonen van ‘Warrior’, het WK-lied dat Oscar and The Wolf in elkaar stak, stapte Roberto Martinez donderdagmiddag het auditorium van het bondsgebouw binnen. Even later zou de bondscoach zijn 26 krijgers voor Qatar opsommen. De belangrijkste conclusie van onze chef sport: “Martinez toonde lef, nu moet hij dat ook op het WK doen”.