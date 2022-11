José Mourinho vernietigend voor eigen speler: “Hij verraadde onze ploeg. Ik heb hem gezegd dat hij een nieuwe club mag zoeken”

AS Roma-coach José Mourinho heeft nog eens vanouds uitgehaald. Daar waar hij zijn spelers vaak in bescherming neemt, haalde hij nu keihard uit naar een van hen. Hij noemde de speler niet bij naam, maar de Italiaanse media en voetbalfans gingen meteen aan het speculeren.

AS Roma bleef steken op 1-1 tegen Sassuolo, een gelijkspel dat flinke gevolgen had in het klassement. Roma staat nu zesde, maar had met een zege derde gestaan. Mourinho had er flink de pest in en kreeg de zaal stil met een keiharde uithaal naar een van zijn spelers.

“De ploeg heeft een goeie match gespeeld, maar ze werden verraden door één speler die geen professionele en correcte houding had tegenover hen. Ik ga niet zeggen wie het is, maar ik heb hem gezegd dat hij in januari een nieuwe club mag zoeken.”

De meest geciteerde naam is die van de Nederlandse invaller Rick Karsdorp. Volgens Italiaanse media zou Mourinho in de kleedkamer al uitgevallen zijn tegen hem in het bijzijn van zijn ploegmaats.

Karsdorp staat sinds 2017 onder contract bij AS Roma, dat voor hem 16 miljoen euro betaalde aan Feyenoord. De afgelopen jaren speelde hij met wisselend succes in de Italiaanse hoofdstad. Karsdorp werd al eens een seizoen terugverhuurd aan Feyenoord. Vorig seizoen was hij onder Mourinho meestal een basisspeler en won hij met Roma de Conference League door in de finale zijn oude club Feyenoord te verslaan. Dit seizoen is Karsdorp mede door een kniekwetsuur minder in actie gekomen. De back uit Schoonhoven heeft 11 duels achter zijn naam, inclusief de gewraakte invalbeurt tegen Sassuolo.