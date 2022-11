Politie treft nog meer drugs en gezochte Nederlander in huis van gedrogeerde fietser

Bilzen

Een 37-jarige fietser uit Hoeselt staat onder elektronisch toezicht nadat hij dinsdagnamiddag onder invloed van drie soorten drugs fietste in de Tongersestraat in Bilzen. Bij een huiszoeking in zijn appartement vond de politie nog een mini-plantage en nog meer drugs. Bij hem thuis zat ook een 32-jarige Nederlander die in Nederland gezocht werd. Hij had een verbod om in België aanwezig te zijn na een veroordeling voor drugsfeiten.

De twee mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De Hoeselaar staat onder elektronisch toezicht en de Nederlander zit in de gevangenis. In het appartement lagen speed en marihuana. In de mini-plantage groeide cannabis. De Hoeselaar had er ook een pak cash liggen. Alles werd in beslag genomen en de cannabisplanten zijn vernietigd.

In het h maw