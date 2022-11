Straf met uitstel voor Hasseltse die jongeren van cannabis voorziet

Een 46-jarige Hasseltse heeft donderdag in Hasselt 12 maanden cel met uitstel gekregen voor de verkoop van cannabis. Tot haar cliënteel behoorden vooral jongeren. Ondanks dat ze van een invaliditeitsuitkering genoot, verkocht de veroordeelde om in haar eigen gebruik te voorzien.

Tussen juni 2018 en december 2021 had ze haar drugshandel opgezet. Een bankonderzoek deed de verkoopster uiteindelijk de das om. Het viel op dat ze vooral kleine geldsommen op haar rekening gestort kreeg. Geld dat hoofdzakelijk van jongeren bleek te komen. De bal ging aan het rollen en meerdere klanten bevestigden bij haar cannabis aan te kopen. Volgens haar advocaat, Roel Driesen, sukkelde de vrouw met financiële problemen als gevolg van gezondheidsproblemen. Een maag en milt had ze niet langer waarna ze haar heil zocht bij cannabis, waaronder ook de medicinale. Doordat de beklaagde zeer sociaal geëngageerd was, kon ze vrij gemakkelijk aan klanten geraken. Omdat de dealster nooit eerder een straf van 12 maanden cel of meer opliep, kan ze nog van uitstel van straf genieten. De rechter koppelde geen voorwaarden aan de opgelegde 12 maanden cel met volledig uitstel. Wel moet ze 1.600 euro boete betalen, net zoals de proceskosten van ruim 300 euro.