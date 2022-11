Mantelzorger moet Hasseltse hoogbejaarden 92.500 euro na juwelenroof

Een 53-jarige Hasselaar is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 14 maanden cel voor de diefstal van meerdere juwelen bij een Hasselts koppel. De dader moet aan de man en vrouw van elk 88 jaar, bij wie hij kind aan huis was, een schadevergoeding van 92.500 euro betalen.

De vijftiger kwam gedurende meer dan vijf jaar bij het koppel op de Kunstlaan in Hasselt over de vloer. Als mantelzorger had hij een vertrouwensband met de gedupeerden opgebouwd. Aan die vertrouwensband kwam op 9 mei vorig jaar een einde. “De bewoners vonden een leeg horlogedoosje terug”, schetste hun advocaat Luk Delbrouck. Bij de tachtigers gingen de alarmbellen af. Hun vrees werd waarheid en ze ontdekten dat meerdere juwelen waren verdwenen.

Gevulde broekzakken

Naar een dader was het niet lang zoeken. Op camerabeelden was te zien hoe de Hasselaar met gevulde broekzakken het appartement van het koppel verliet. Dat hij een sleutel van de flat had, maakte het er voor hem ook niet moeilijker op. Delbrouck pleitte dat de juwelen een waarde van 128.000 euro hadden en aan een zeer lage limiet verzekerd waren. Zijn buit verkocht de Hasselaar voor een appel en ei bij een goudhandelaar in Hasselt. De veroordeelde daagde niet voor zijn proces op. Wel vertelde hij aan de politie spijt te hebben. In het vonnis hekelde de rechter het misbruik van de vertrouwensrelatie en de leeftijd van de slachtoffers. Bij verstek krijgt de mantelzorger 14 maanden cel en 800 euro boete. Vooral financieel zal de dief het voelen. Een vermogensvoordeel van 12.000 euro is verbeurd verklaard. Aan verzekeraar Axa is hij 19.600 euro verschuldigd en bij het koppel staat de gewezen vriend des huizes voor 92.500 euro in het krijt.