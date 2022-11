Fan van wafels? Een van de beste adresjes van het land vind je in Zonhoven

Crèmerie Chapeau

Je gaat er natuurlijk voor het ijs, maar de cirkelvormige wafels zijn er minstens even lekker. Molenweg 21 in Zonhoven

© Foto Kurt

Paulina

“De beste Brusselse wafels maken ze in Nieuwpoort”, zei chocolatier Julius Persoone in onze Grote Test aan Zee deze zomer. Wie zijn wij om hem niet te geloven? Zeedijk 47 in Nieuwpoort

© Inge Kinnet

Etablissement MAX Consael

Niet de goedkoopste, maar wel de wafelbakker met de langste traditie. En verdorie, wat zijn ze lekker. Hendrik Baelskaai 25/00.3 in Oostende

© Fred Debrock

Silversand

“Superwafels”, worden ze op de zeer uitgebreide menukaart genoemd. En dat is terecht, al jaren lang. Zeedijk 89-90-91 in Blankenberge

Mano

De perfecte Brusselse wafel, gezellig zitten én democratische prijzen: deze tearoom heeft het allemaal. Zeedijk 18 in De Haan

House of Waffles

Erg in trek bij toeristen omdat het goed scoort op alle sites én omdat ze er met wafels echt alle kanten uitgaan, van zoet tot zout. Wollestraat 29 in Brugge en Handschoenmarkt 19 in Antwerpen

© fvv

Fritz

Begonnen in 1930 als banketbakkerij en tearoom in de Veldstraat, vandaag nog altijd een huis van vertrouwen voor wafels. Donkersteeg 20/28 in Gent

Désirée de Lille

De Antwerpse vestiging is dringend aan verbouwing toe en krijgt de laatste tijd opvallend veel matige recensies, in Durbuy is alles op niveau. Rue du Comte Théodule d’Ursel 1 in Durbuy

Une gaufrette saperlipopette

Je gaat ernaartoe voor een wafel en je gaat met een zak vol zoetigheden weg. Vaak is het aanschuiven tot buiten, maar dan helpen proevertjes de tijd verdrijven. Rue des Mineurs 20 in Luik

© Frederik Beyens

Maison Dandoy

Brusselse wafel of Luikse: ze zijn hier even lekker. Kan moeilijk anders, met een zaak die in 1829 begon in de Boterstraat. Er zijn elf vestigingen in Brussel.

© Joren De Weerdt

Crèmerie Jerome

Genoemd naar Jerome Verschoren, die in 1936 een snoep- en fruitwinkel begon met zijn vrouw Anna. Wafels worden in gietijzeren vormen gebakken op gas. Frederik Peltzerstraat 11 in Lier