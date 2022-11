De WK-selectie van Martinez: tien debutanten, vier reserven en het gekende kwartet Limburgers

Roberto Martinez ratelde de 26 namen donderdagmiddag linie per linie af. Te beginnen met Casteels en eindigend met Trossard. De naam van Bryan Heynen viel pas toen de bondscoach de vier spelers opsomde die zich stand-by moeten houden. Ook Denayer, Lukebakio en Saelemaekers staan op de reservelijst. “We zullen bekijken wat er nog gebeurt in de wedstrijden van het weekend, daarna zullen we de stand-by-spelers contacteren en hen instructies geven over hun programma”, aldus Martinez.

Bryan Heynen is een van de vier reserves. — © Dick Demey

Het is geen grote verrassing dat Martinez Heynen thuislaat, de bondscoach had eind oktober al laten verstaan dat hij vooral zou teruggrijpen naar spelers die eerder al geselecteerd werden. In de WK-selectie van Martinez zit geen enkele speler die nooit eerder werd opgeroepen. Tien Rode Duivels staan wel voor hun allereerste WK, negen beginnen aan hun tweede. “En zeven jongens gaan al voor hun derde wereldbeker, dat is uniek”, glimlachte Martinez.

Amadou Onana is een van de tien Rode Duivels die voor hun eerste WK staan. — © BELGA

Onana zoals Fellaini

Heynen is aan een puik seizoen bezig. De aanvoerder van competitieleider KRC Genk scoorde zes keer in zestien duels en zorgde voor twee assists. Maar de vraag rijst nu of hij het nog ooit tot Rode Duivel zal schoppen. Heynen is er 25, tijdens het EK in Duitsland zal hij 27 jaar zijn. Een jongere concurrent zoals Amadou Onana (21) is er nu wel bij in Qatar. Roméo Lavia (18) klopt ook steeds nadrukkelijker op de Duivelse deur. “Onana heeft een specifiek profiel, uniek in de selectie. Zijn fysieke aanwezigheid is indrukwekkend en dat hebben we nodig. Denk maar een Fellaini tijdens het WK in Rusland. Onana ontwikkelde zich achtereenvolgens in Duitsland, Frankrijk en Engeland ook enorm, daarom verdient hij deze selectie.”

Romelu Lukaku zit bij de 26-koppige kern, pas 24 uur voor de aftrap van de eerste WK-match wordt over zijn beschikbaarheid de knoop doorgehakt. — © BELGA

Gaat goed met Romelu

Zoals verwacht zit de geblesseerde Romelu Lukaku ook in de 26-koppige kern. “Lukaku is op dit moment niet fit, pas 24 uur voor de aftrap van de eerste match zullen we de knoop doorhakken. Tot dan krijgt hij tijd om speelklaar te geraken. Dit is geen voorkeursbehandeling, we deden hetzelfde met Witsel op het EK vorig jaar en met Kompany tijdens het WK in 2018.”

Boyata thuislaten was de moeilijkste beslissing die ik moest nemen Roberto Martinez

Tussen de lijnen viel te lezen dat Martinez positief gestemd is over de deelname van Lukaku. “We hebben een duidelijk plan. De voorbije drie dagen evolueerde de blessure van Romelu positief. Zoals het er op dit moment naar uitziet, zou hij een rol kunnen spelen in de drie groepswedstrijden, maar dat kan nog veranderen. Pas op 22 november hakken we de knoop door.”

Martinez anticipeerde al op een eventuele onbeschikbaarheid van Lukaku door Loïs Openda bij de selectie te halen. — © ISOPIX

Martinez anticipeerde alvast met de selectie van Openda. “Door de situatie van Lukaku heb ik gekozen voor drie centrumspitsen. Ik had ook kunnen terugvallen op jongens die daar hun streng kunnen trekken, maar ik wil echte nummer negens meenemen. Openda heeft een apart profiel, kan met zijn snelheid ruimtes bestrijken. Tegen Polen heeft hij ook getoond dat hij er klaar voor is.”

Magische Doku

Jérémy Doku wordt ook geroemd voor zijn snelle benen en mag mee naar Qatar. Net als Charles De Ketelaere. “Als ik Jérémy zie voetballen, verschijnt er een lach op mijn gezicht”, vervolgde Martinez. “Hij heeft iets magisch, je hebt niet zo vaak spelers die het verschil kunnen maken één op één. Jérémy wel. Charles startte uitstekend bij AC Milan en het was te verwachten dat hij het wat moeilijker zou krijgen omwille van de concurrentie, maar met zijn positiespel tussen de lijnen en linkervoet kan hij ons helpen.”

Ook de snelle benen van de blessuregevoelige Jérémy Doku mogen mee het vliegtuig op naar Qatar. — © AFP

Sommigen twijfelden er nog aan, maar Eden Hazard zit logischerwijs in Martinez’ WK-kern. “Als je moet kiezen tussen spelers kijk je naar drie zaken. 1. Toewijding. 2. Talent. 3. Ervaring. Eden heeft ze alle drie in overvloed. We zullen bekijken of hij de opeenvolging van matchen aankan, maar de roes van het WK kan daarbij helpen.”

Eentje uit de oude doos. Dries Mertens (l.) mag mee naar het WK, Divock Origi (r.) moet thuisblijven. — © BELGA

Dries voor de sfeer

Divock Origi had nog een sprankeltje hoop om alsnog geselecteerd te worden. Sinds midden oktober komt hij bij AC Milan weer vaker aan spelen toe en zijn polyvalentie kan altijd een wapen zijn op een groot toernooi. Maar Martinez liet de spits uit Houthalen uit zijn WK-selectie. Dries Mertens hoort er wel bij, al kwam hij dit seizoen bij Galatasaray niet verder dan één doelpuntje. “Maar hij speelde de voorbije zes maanden meer dan de twee laatste jaren bij Napoli”, verdedigde de bondscoach zijn keuze. “Dries meenemen was geen moeilijke beslissing voor mij. Hij doet meer dan presteren op het terrein, hij stimuleert andere jongens naast het veld. Dat is enorm belangrijk als je er van uitgaat dat je voor een lange periode zal samenleven.”

Denayer (l.) en Boyata moeten achterin plaatsmaken voor jonger geweld. — © BELGA

Geen Denayer en Boyata

Achteraan geen Boyata en Denayer in de WK-selectie van Martinez, de jongeren Debast (19), Faes (24) en Theate (22) werden wel opgeroepen. “Boyata thuislaten was de moeilijkste beslissing die ik moest nemen, daar ga ik niet over liegen. Ik heb hem vooraf gesproken, een zware boodschap om te brengen. Hij was zo belangrijk voor het team, zorgde mee voor de kwalificatie. Maar ik moet nu kijken naar wie in vorm en fit is. Daarom is Denayer er ook niet bij. De voorbije twaalf dagen was hij out met een lichte blessure, het is ook niet zeker dat hij vrijdag met zijn club kan spelen. Die onzekerheid heeft hem waarschijnlijk zijn selectie gekost. Faes heeft indruk gemaakt de laatste zes weken, bij Leicester heeft hij zich enorm ontwikkeld. Daarom koos ik achterin ook voor een mix van jonge benen en ervaring. Debast levert bij Anderlecht topprestaties in moeilijke omstandigheden, we moeten niet kijken naar zijn leeftijd, maar naar wat hij op het terrein brengt. Dus hoort hij er simpelweg bij.”

Deze Debast (19) moete achtering samen met Theate (22) en Faes (24) voor de opvolging van de wacht zorgen. — © BELGA

Dinsdag vertrek

Dinsdag stappen de Rode Duivels op het vliegtuig richting Koeweit, waar ze vrijdag vriendschappelijk voetballen tegen het Egypte van Mohamed Salah. Meteen na die wedstrijd vliegen ze door naar Doha, waar België zijn WK op 23 november start tegen Canada.

De selectie

Doelmannen: Thibaut Courtois (30, Real Madrid, 96 caps), Simon Mignolet (34, Club Brugge, 35 caps); Koen Casteels (30, Wolfsburg, 4 caps)

Verdedigers: Toby Alderweireld (33, R. Antwerp FC, 123 caps, 5 goals), Jan Vertonghen (35, Anderlecht, 141 caps, 9 goals), Leander Dendoncker (27, Aston Villa, 29 caps, 1 goal), Wout Faes (24, Leicester, 1 cap, 0 goals), Arthur Théate (22, Rennes, 3 caps, 0 goals), Zeno Debast (19, Anderlecht, 2 caps, 0 goals)

Middenvelders: Thomas Meunier (31, Dortmund, 58 caps, 8 goals), Timothy Castagne (26, Leicester City, 25 caps, 2 goals), Axel Witsel (33, Atlético Madrid, 126 caps, 12 goals), Youri Tielemans (25, Leicester, 54 caps, 5 goals), Kevin De Bruyne (31, Manchester City, 93 caps, 25 goals), Yannick Carrasco (29, Atlético Madrid, 59 caps, 8 goals), Hans Vanaken (30, Club Brugge, 22 caps, 5 goals), Amadou Onana (21, Everton, 2 caps, 0 goals), Thorgan Hazard (29, Dortmund, 45 caps, 9 goals)

Aanvallers: Leandro Trossard (27, Brighton, 21 caps, 5 goals), Dries Mertens (35, Galatasaray, 106 caps, 21 goals), Eden Hazard (31, Real Madrid, 122 caps, 33 goals), Charles De Ketelaere (21, AC Milan, 10 caps, 1 goal), Jérémy Doku (20, Rennes, 10 caps, 2 goals), Michy Batshuayi (29, Fenerbahçe, 47 caps, 26 goals), Romelu Lukaku (29, Inter, 102 caps, 68 goals), Loïs Openda (22, RC Lens, 4 caps, 1 goal)

Reserves: Jason Denayer (27, FC Shabab Al-Ahli, 35 caps, 1 goal), Bryan Heynen (25, RC Genk, 0 caps), Dodi Lukebakio (25, Wolfsburg, 5 caps, 0 goals), Alexis Saelemaekers (23, AC Milan, 9 caps, 1 goal)