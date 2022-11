Sihame El Kaouakibi vraagt plots parlementair medewerker aan, ook al is ze al twee jaar afwezig: Vlaams Parlement weigert

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft een parlementair medewerker aangevraagd, ook al is ze al twee jaar met ziekteverlof. Het Vlaams Parlement heeft dat geweigerd, ondanks het feit dat ze er eigenlijk wel recht op heeft.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement vindt het niet kunnen dat een parlementslid, dat al twee jaar geen parlementair werk gedaan heeft, zo’n medewerker krijgt. Die beslissing kan door El Kaouakibi aangevochten worden.

Enkele weken geleden was de gewezen Open Vld’ster plots opnieuw aanwezig in het Vlaamse halfrond, toen het parlement haar onschendbaarheid ophief. El Kaouakibi wilde voor de camera’s haar speech opleveren, maar het parlement weigerde dat. El Kaouakibi mocht wel haar speech geven in gesloten zitting.