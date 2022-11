Invallen naar mensenhandel in Hasselt en Lanaken: 22 sekswerkers aangetroffen

In een onderzoek naar mensenhandel en pooierschap zijn dinsdag tien huiszoekingen uitgevoerd, over heel Vlaanderen: van aan de Nederlandse grens in Lanaken en in Hasselt tot aan zee in Blankenberge. In de panden werden 22 sekswerkers aangetroffen, onder wie er een tiental illegaal in ons land verbleven. Twee verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De federale gerechtelijke politie Limburg voert het onderzoek naar het pooierschap dat gepaard gaat met mensenhandel en witwaspraktijken. Dinsdagmorgen vielen de speurders binnen op tien adressen in Lanaken en Hasselt, en buiten Limburg was dit in Wielsbeke, Roeselare, Wevelgem, Tielt, Blankenberge, Sint-Niklaas en Antwerpen. De invallen gebeurden samen met de plaatselijke politiekorpsen en de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Op meerdere plaatsen waren sekswerkers aanwezig. Van de 22 prostituees in de seksbranche verbleven er een tiental illegaal in ons land. Tijdens de huiszoekingen vonden de speurders ook elementen die wijzen op mensenhandel en pooierschap. Er lag ook veel cash geld. Dit werd in beslag genomen.

In het onderzoek wordt nagegaan of met de opbrengsten van het sekswerk onroerende goederen werden aangekocht. Pooiers zouden over heel Vlaanderen panden hebben gekocht met de opbrengsten uit de prostitutie en mensenhandel. Hiervoor zoeken de speurders aanwijzingen en bewijzen.

Twee verdachten werden dinsdag gearresteerd. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Eén van de mannen is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De andere verdachte werd onder elektronisch toezicht geplaatst na zijn aanhouding.

maw