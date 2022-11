AA Gent-verdediger Ngadeu verrassend niet naar WK met Kameroen, makelaar haalt uit: “Bondscoach is marionet van Samuel Eto’o”

Verrassing van formaat in de WK-selectie van Kameroen: Michael Ngadeu heeft de lijst van 26 namen niet gehaald. Nochtans is de verdediger van AA Gent met 53 caps een van de meest ervaren internationals, sleutelpion in de ploeg die begin dit jaar derde werd op de Afrika Cup. De beslissing zou volgens insiders genomen zijn door de Kameroense bondsvoorzitter, gewezen sterspeler Samuel Eto’o. Dat zegt ook de spelersmakelaar van Ngadeu, Pedro David Jimenez. “Bondscoach Rigobert Song en zijn staf zijn marionetten van Eto’o. Je kan het niet anders zeggen want Eto’o maakt de selectie.”