Prijs voor hout daalt

Anders dan de prijs van de meeste bouwmaterialen, daalt de prijs voor hout al enkele maanden. Dat melden de Belgische Houtconfederatie en het technisch informatiecentrum Hout Info Bois donderdag. Houttekorten zijn er ook niet langer in de bouw, aldus de twee organisaties.

De twee belangrijkste houtproducten voor de bouw in ons land, naaldhout en OSB-platen waren in september duidelijk goedkoper dan begin dit jaar. Voor OSB-platen gaat het om een daling met 32 procent, voor sparren- en dennenhout bedraagt de daling 5 à 10 procent. De prijs van hardhout, dat vooral gebruikt wordt voor binnenschrijnwerk en parket, stabiliseert.

“Dit is deels te danken aan het feit dat de verwerking van hout over het algemeen minder energie-intensief is dan de productie van andere bouwmaterialen”, zegt Hugues Frère, directeur van Hout Info Bois.