Alison Van Uytvanck verliest eerste duel van Australië, halve finale in Billie Jean King Cup weer wat verder weg

Alison Van Uytvanck (WTA 54) heeft donderdag de eerste enkelmatch van het Belgische team in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Australië verloren. De 28-jarige Vlaams-Brabantse moest in Glasgow na een uur en vijftien minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-2) de duimen leggen tegen Storm Sanders (WTA 237).

Van Uytvanck keerde terug in competitie na een rugblessure, maar kon nooit een vuist maken tegen Sanders. De Australische benutte haar derde matchbal.

Later op de dag komt Elise Mertens (WTA 29) in actie tegen Ajla Tomljanovic (WTA 33). In het afsluitende dubbel treffen Mertens en Kirsten Flipkens Sanders en Samantha Stosur. Woensdag wonnen Mertens en Flipkens het overbodige dubbel tegen Slovakije. Mertens schreef maandag, aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, nog de WTA Finals in het dubbelspel op haar naam.

De Belgische vrouwen verloren woensdag hun eerste ontmoeting in de finalefase van de Billie Jean King Cup met 2-1 van Slovakije. Ze kunnen de halve finales nog halen als ze de volgende twee duels tegen Australië winnen. Bij een 2-1 zege wordt gekeken naar het totaal aantal gewonnen sets. Bij een nieuwe nederlaag wacht de uitschakeling. Australië opende haar groepsfase dinsdag met een 2-1 zege tegen Slovakije.