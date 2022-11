Davidsfonds op imaginaire kroegentocht door Maaseik

Maaseik

Deze week dook het Davidsfonds weer in het verleden met de 20ste editie van Nachten van de Geschiedenis. Onder het motto Gruuëts op ós ówtgankslieëve! (trots op ons uitgaansleven) dook Maaseik in zijn caféverleden.

Voorzitter van het Davidsfonds Martin Slangen herinnert zich een avond in 1958. “Mijn grootvader Henri Boonen tekende een plan van Maaseik en duidde er 98 cafés op aan”, vertelt hij. “Als politieagent kende hij ze allemaal: bij Poke, bij de Pagie, bij Germaine… Hij moest namelijk toezien op de sluitingsuren.” “Nu zijn er nog zes cafés in Maaseik”, zegt Jean Neys, die na twee jaar opzoekwerk alle drankgelegenheden toonde in verleden en huidige toestand. Daarna trokken de meer dan 100 geïnteresseerden op imaginaire kroegentocht door de stad. roma

Meer info op: www.cafesvanvroegerennuinmaaseik.be