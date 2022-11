Herkse reus Pierre Vliegen onthuld op geboorteplaats Chateau D’Hamont

In Chateau D’Hamont in deelgemeente Donk is reus Pierre Vliegen voorgesteld, het nieuwe uithangbord van Herk-de-Stad. Vrijdag 11 november maakt hij zijn debuut voor het grote publiek in de Sint-Maartenstoet in Herk-centrum.

De keuze voor Chateau D’Hamont, nu in gebruik als woonresidentie, is geen toeval. “Hier begint de geschiedenis van de familie Vliegen in Herk-de-Stad, zegt schepen Bart Gruyters (CD&V), die zich vanuit zijn persoonlijke interesse in de familiegeschiedenis heeft verdiept. “Chateau d’Hamont werd toen trouwens Vliegenswinning genoemd. De familie was actief met het stoken van jenever. Een tak verhuisde naar Berbroek, naar de boerderij van het huidige Blokhuis, waar spoedig ook jenever werd gestookt. Die tak van de familie leverde overigens twee burgemeesters van het toen nog zelfstandige Berbroek. Pierre Vliegen bouwde op de Markt in Herk-centrum een herenhuis met stallingen, personeelsvertrekken en ook een jeneverstokerij. Dat is het huidige gebouw Markt 19, vroeger rijkswachtkazerne en nu de plaats waar de gemeenteraad vergadert.”

“Ook politiek heeft hij voor Herk-de-Stad een belangrijke rol gespeeld. Hij was burgemeester van Herk-de-Stad van 1848 tot aan zijn dood in 1872. Daarmee is hij de burgemeester die het langst de sjerp in Herk-de-Stad heeft gedragen.

Een groot gedeelte van de figuur werd gemaakt door Kevin Leybaert, die al een reputatie heeft opgebouwd met creaties voor het Ros Beiaard in Dendermonde. “Reus Pierre is vier meter hoog”, vertelt hij. “Het creëren van het hoofd was een uitdaging. Ik kon me alleen baseren op één foto. Het hoofd is eerst in negatief in klei geboetseerd waarvan een positief in polyester is gemaakt.” Het beeld draagt de driekleurige burgemeesterssjerp en hij schenkt een glaasje jenever in.

De voorstelling gebeurde met een officiële ondertekening van de geboorteakte van reus Pierre. Peter is Bart Gruyters en meter is Liliane Jonkmans, de eigenaar van Chateau D’Hamont. “De titel van meter betekent een hele eer”, vertelt ze. “De band van reus Pierre met deze plaats ligt me heel nauw aan het hart. Hij versterkt de uitstraling van Chateau D’Hamont.”

De figuur weegt 65 kg. Reus Pierre komt voor het eerst op straat voor de viering van Sint-Maarten in Herk-de-Stad vrijdag 11 november. Hij zal meestappen in de Sint-Maartenstoet, die om 17.15 uur uitgaat. Voor de stoet staat de reus wel op wieltjes. Herkenaar Bart Ector zal hem voortbewegen. “Het is mijn eerste ervaring in de rol van een reus”, vertelt Bart. “Het is een hele eer om dit te mogen doen. In het dragen van de reus heb ik nog maar een half minuutje kunnen oefenen.”

Vrijdag 11 november om 19.45 uur wordt reus Pierre officieel gedoopt. Dat gebeurt aan het gebouw Markt 19 in aanwezigheid van een reuzenpeter uit Landen en een reuzenmeter uit Hasselt.