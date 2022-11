Davidsfonds Lommel krijgt rondleiding in het GlazenHuis

Tijdens de week van 7 tot 13 november vindt in heel Vlaanderen de week van de Nacht van de Geschiedenis plaats. Het algemene thema dit jaar is 'trots in Vlaanderen'. Davidsfonds Lommel organiseerde een avond met als titel 'Lommel, trots op Glas'.

Davidsfonds Lommel organiseerde op dinsdag 8 november in samenwerking met Sibelco en Toerisme Lommel een bezoek aan het GlazenHuis. Glas heeft doorheen de geschiedenis steeds een prominente plaats ingenomen in Lommel. De talrijke deelnemers werden ingedeeld in groepen en kregen onder begeleiding van drie gidsen een rondleiding in het GlazenHuis. Ook kregen ze een demonstratie glasblazen van kunstenaar Edward T. Schmid wiens werk momenteel tentoongesteld staat in het GlazenHuis. De tentoonstelling ‘The Holy Grail’ toont hét geschrift voor glasblazers, de mystieke ontleding van glaskunsttechnieken en de ongekende rijkdom van de Lommelse glaskunstcollectie. Na afloop kon iedereen genieten van een hartverwarmende receptie in het mooi gerestaureerde Huis Aerts.