Studenten en personeelsleden PXL gaan de strijd aan in 'the battle of the elements'

Op 7 november ging PXL Play van start, een competitie voor alle studenten en personeelsleden van de hogeschool PXL. Zes maanden lang zullen de teams het tegen elkaar opnemen in 'the battle of the elements' om de titel van het beste team van de PXL te verkrijgen. De competitie startte alvast online, maar breidt binnenkort uit naar het echte leven.

Na een update van hun PXL-app kreeg de app van de hogeschool een van de vier nieuwe hoofdkleuren: rood, blauw, groen of geel. Ook op de Instagram- en Facebookpagina’s van het Stuvo (studentenvoorzieningen) verschenen zo'n twee weken geleden wat mysterieuze plaatjes. Dat zijn de logo’s en kleuren van de vier teams: vuur, water, aarde en lucht. De teams weerspiegelen de vier natuurelementen. De teams werden ingedeeld aan de hand van de studenten – of personeelsnummers.

Zes maanden lang, van 7 november tot en met 23 april, zullen de teams het tegen elkaar opnemen in een bikkelharde strijd in de 'battle of the elements' om de titel van het beste team van de PXL te verkrijgen. Door deel te nemen aan de challenges die regelmatig binnenkomen via de PXL-app kunnen er punten verdiend worden. Er zijn momenteel drie soorten challenges: flits-acties, opdrachten in de kijker en een doorlopende opdracht. Die laatste is gebaseerd op ‘De Stoel’ en kan tot tien punten per week opleveren voor de persoon die het snelste in de stoel zit met het juiste voorwerp.

De studenten en personeelsleden zijn alvast enthousiast over het initiatief. Dat valt te merken in de wandelgangen, maar ook op de sociale mediapagina’s van Stuvo. Onder de foto’s van de elementen, die per 'like' en reactie een punt opleveren voor de teams, is heel wat engagement zichtbaar.