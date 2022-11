600 aanwezigen op beurs over levenseinde

Op zondag 30 oktober kon je in de Oude Gevangenis van Hasselt terecht voor de informatiebeurs 'wegwijs in beslissingen rond levenseinde'. HuisvandeMens Hasselt en LEIF Limburg verwelkomden 600 gasten tijdens verschillende lezingen.

“We kunnen natuurlijk niet altijd kiezen hoe we zullen sterven, maar er zijn wel al heel wat beslissingen die je kan nemen in verband met je eigen levenseinde”, klinkt het. HuisvandeMens Hasselt en LEIF Limburg verwelkomden 600 gasten tijdens verschillende lezingen over rituelen, rouwen, erfrecht en zorgvolmachten tot voorafgaande zorgplanning met als keynote spreker Professor Wim Distelmans. Wie de beurs gemist heeft, kan nog steeds terecht in een huisvandeMens voor informatie rond levenseinde.