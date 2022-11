Studenten Mobiliteitswetenschappen maken kennis met dronewerking politiezone LRH

“Naast het analyseren van verkeersongevallen kunnen drones ook ingezet om gevaarlijke verkeerssituaties in kaart brengen. Zo filmen onze mensen bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds een uur lang in schoolbuurten om die gegevens daarnaast via een speciaal ontwikkelde software potentieel gevaarlijke situaties te identificeren en adviezen te formuleren die de verkeerssituatie kunnen beveiligen.”

“We geloven, net als de politie, erg in de filosofie om technologie in te zetten om verkeer veiliger te maken”, zegt Virginie Claes van de School voor Mobiliteitswetenschappen aan UHasselt. “Voor onze studenten is het dan ook belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk in hun opleiding hier kennis mee maken.”

De studenten maakten ook kennis met de nieuwste flitstoestellen NK7, die ingezet worden waar een klassieke flitswagen niet kan worden gebruikt.”