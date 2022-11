Het ene bedrijf uit Nederlands-Limburg rijfde miljoenen binnen met WK in Qatar, het andere weigerde zaken te doen

Waar het ene bedrijf uit Nederlands-Limburg weigert zaken te doen met Qatar, verdient het andere bedrijf miljoenen in de woestijnstaat. Hendriks Graszoden in Heythuysen, net over de grens met Kinrooi kreeg van alle kanten lof toegezwaaid toen het besloot om geen van zijn vermaarde velden uit te rollen in de stadions. Frijns Steel Construction daarentegen is betrokken bij liefst negentien bouwprojecten.

FRIJNS STEEL: “NEDERLANDSE BEDRIJVEN IN QATAR ZIJN MEER HUMAAN DAN ANDERE FIRMA’S”

Als straks duizenden WK-fans neerstrijken in Qatar voor de dans om het gouden voetbalkalf, is de kans levensgroot dat ze ergens in de felle zon staal uit Nederlands-Limburg zien blinken. Stadions, vliegtuigplatforms, metrostations, voetgangersbruggen, winkelcentra, ja zelfs een kunstwerk in de geest van de Arc de Triomphe: overal is meegebouwd door Frijns Steel Construction Middle East, de Arabische tak van de in Valkenburg gevestigde Frijns Industrial Group. Bij liefst negentien projecten heeft de staalfirma, die in Qatar bijna zeshonderd werknemers heeft, een vinger in de pap.

Directeur Rob Frijns – familie van de Maastrichtse autocoureur Robin Frijns – leerde het land kennen toen hij in 2004 met zijn racewagen deelnam aan de 24 uur van Qatar. Hij was onder de indruk van de bouwdrift in de woestijnstaat en startte er in 2009 een fabriek. Frijns viel met zijn gat in de boter: één jaar later werd het WK aan Qatar toegewezen en werden vele miljoenenprojecten gestart. Daar was overal staal voor nodig, van trapleuningen tot dakconstructies.

Het bedrijf groeide razendsnel uit tot een grote speler in de bouwwereld van Qatar. Daarbij leunde het op een groot reservoir arbeidsmigranten, vooral uit Vietnam en de Filipijnen. Ook toen er steeds meer berichten naar buiten kwamen over de beroerde werkomstandigheden en huisvesting van werknemers uit Azië en Afrika bleef Frijns Steel Construction full speed doorbouwen. Rob Frijns – ondanks meerdere pogingen niet bereikbaar om een toelichting te geven – bezwoer in een interview in 2018 met onze zusterkrant De Limburger dat in zijn firma geen misstanden zijn. “Mijn medewerkers krijgen onderdak, drie maaltijden per dag, gemiddeld achthonderd euro maandloon en kunnen elk jaar een maand naar huis op onze kosten.” En: “Je ziet dat Nederlandse bedrijven in Qatar er toch een socialer en meer humaner beleid op nahouden dan firma’s uit andere landen.”

Datzelfde Nederlandse bedrijfsleven – bijna veertig firma’s – verdiende de afgelopen jaren vele miljoenen in Qatar, een land dat volgens mensenrechtenorganisaties lijkt op een moderne slavenstaat. Amnesty International luidde meermaals de noodklok. Maar Rob Frijns vindt dat het beeld veel te zwart-wit is, zo zei hij vorig jaar in een ander interview, met De Volkskrant. “De grote aannemers die langs het randje opereren zijn niet zo ethisch bezig, die zeggen: het is maar een arbeider. Maar al die doden en gewonden… Dat is de grootste onzin! Ik ben in alle stadions geweest. Er wordt gewerkt volgens de hoogste veiligheidsstandaards. Dat zeg ik eerlijk, ik heb geen oogkleppen.”

Medewerkers van Hendriks Graszoden leggen een veld aan in Basel voor het EK 2008. — © Ermindo Armino

HENDRIKS GRASZODEN: WIJ ZIEN ONS ZELF NIET ALS LICHTEND VOORBEELD

Roodgloeiend stond de telefoon. De mailbox stroomde over met lovende berichten. Eindelijk een bedrijf dat de rug recht houdt, zo was de teneur. Hendriks Graszoden uit Heythuysen, niet ver over de grens met Kinrooi, een wereldspeler op de markt van voetbalvelden, besloot vorig jaar om geen grasmatten uit te rollen in de WK-stadions van Qatar. Medewerkers waren zodanig geschrokken van de werkomstandigheden en leefsituatie van arbeidsmigranten dat men besloot om zich terug te trekken.

Nog altijd staat het Nederlands-Limburgse familiebedrijf vierkant achter het besluit om een mogelijke miljoenenorder te weigeren. Maar in Heythuysen voelen ze zich niet geroepen om zich op te werpen als moraalridder of ethisch pionier. Ook niet nu het debat over wel of niet boycotten opvlamt, nu de start van het WK (20 november) nadert. “We hebben toen één keer dat statement gemaakt en daarna besloten er geen ruchtbaarheid meer aan te geven”, zegt Wout Gielens namens Hendriks. “We zien ons zelf niet als lichtend voorbeeld. Elk bedrijf moet zijn eigen afweging maken en zijn eigen besluit nemen. Dat kunnen en willen wij niet voor anderen invullen.”

Hendriks heeft een grote reputatie hoog te houden. De grasspecialisten worden ingehuurd door topclubs als Real Madrid en Bayern München en legden velden aan voor het WK 2006 (Duitsland), EK 2008 (Zwitserland/Oekraïne), EK 2012 (Oekraïne/Polen) en EK 2016 (Frankrijk). Het bedrijf dankt zijn succes met name aan een bijzondere methode. Als enige in de wereld kan het graszoden uitrollen van 2.40 meter breed, het dubbele van wat gebruikelijk is. Daardoor zijn er minder naden zichtbaar. Het veld kan bovendien razendsnel – binnen 24 uur – aangelegd worden. Het gras wordt in Limburg gekweekt, een delicaat proces dat een jaar duurt, en vervolgens naar alle windstreken vervoerd.

Hendriks werd al in een vroeg stadium benaderd door Qatar, niet lang nadat in 2010 het WK was toegewezen. Specialisten van het bedrijf gingen op werkbezoek en gaven adviezen. Gaandeweg groeiden echter de twijfels. Vanwege de vraag of men in de woestijn optimaal gras kan kweken, maar vooral vanwege de enorme kloof tussen de rijke lokale bevolking en het grote arbeidsleger uit landen als Nepal, India en de Filipijnen. Toen de Engelse krant The Guardian in februari 2021 met het schokkende nieuws kwam dat 6500 arbeidsmigranten waren overleden, hakte Hendriks de knoop door: geen zaken met Qatar. Gielens: “Klanten noemden dat een prachtig besluit. We kregen plots ook heel veel aanvragen van tv-zenders. Nu zie je de aandacht ervoor weer oplaaien. Dat kon je verwachten, het komt steeds dichterbij.”

Uiteindelijk hebben de Qatari besloten om dan zèlf maar het WK-gras te gaan kweken. Een stuk woestijn van 900.000 vierkante meter werd omgetoverd tot een gigantisch irrigatiecentrum. Of de kwaliteit de Hendriks-standaard kan benaderen, zal straks blijken tijdens de 64 wedstrijden in de acht stadions. Of ze in Heythuysen zo principieel zijn dat de tv dan op zwart gaat? Wout Gielens: “Schrijf daar maar niets over in de krant.”